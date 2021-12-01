Erzincan’da 56 kilo uyuşturucu ele geçirilerek 5 kişi tutuklandı

Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında 42 kilo kubar esrar ve 14 kilo toz esrar olmak üzere toplamda 56 kilo uyuşturucu madde ele geçirilerek 5 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile uyuşturucu madde nakleden/sevk eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Erzincan Erzurum kara yolu üzeri uygulama noktası ile Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan 3 farklı araçta yapılan aramalarda, toplamda 42 kilo kubar esrar ve 14 kilo toz esrar uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu suçlarından kazanç olarak elde edildiği belirlenen toplamda 7 bin 535 TL paraya el konuldu.

Yapılan uygulamada, F.E. (32), İ.D. (40), Ş.A. (41), Y.E.(27), Y.D. (33) ve A.C. (55) isimli 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. TCK 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama veya Nakletme” suçu kapsamında düzenlenen 2 ayrı dosyadan gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şahıslardan Y.D. (33), Ş.A. (41), F.E (32), A.C. (55) tutuklandı. Y.E. (27) isimli şahsa TCK 268, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçu kapsamında işlem yapıldı. Adı geçenin uyuşturucu madde ticareti suçundan cezaevi firarisi olarak arandığı anlaşıldı. Yapılan işlemlerin ardından 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.D. (40) isimli şahıs ise serbest bırakıldı.

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