Doğuda kar yolları kapadı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ErzincanErzurum ve BayburtErzurum karayollarında yüzlerce araç mahsur kaldı.

Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan’ın Tercan ilçesi ile Erzurum’un Aşkale ilçesi arasında bulunan güzergâhta yol trafiğe kapandı. Yüzlerce araç sürücüsünün yolda mahsur kaldığı güzergâhta, karayolları ekipleri yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Karayolları ekiplerinin yolu açmasına rağmen tipinin de etkili olması üzerine güzergâh aralıklarla yeniden ulaşıma kapanıyor. Yolda kontrollü ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Kop Dağı güzergahında da yol her iki yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergâhındaki yaklaşık 100 araç Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.

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