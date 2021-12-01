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Karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Okuldan eve dönmek için traktöre binen ilköğretim öğrencisi hayatını kaybetti

İHA

Karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Okuldan eve dönmek için traktöre binen ilköğretim öğrencisi hayatını kaybetti

Erzincan’ın Tercan ilçesinde karlı yolda şarampole uçan traktördeki 12 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hayatını kaybederken, 1’i öğrenci 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 11. 20 sıralarında Tercan’a bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okul servis şoförlüğü yapan Ali Y., 24 AAN 906 plakalı traktörle Gökpınar İlk ve Ortaokulu'ndan 3 öğrenciyi alarak evlerine götürürken Tepebaşı köyünde ikamet eden 1 öğrenciyi bıraktıktan sonra 2 öğrenci ile beraber ErzurumÇat ayrımında yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Traktörün şarampole devrildiği kazada 12 yaşındaki Ali Kamil Düz, sürücü Ali Y. ile 7 yaşındaki öğrenci Muhammet Ali Algül yaralandı. Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Kamil Düz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 yaralının hastanede tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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