Erzincan’da Mimar Sinan Anaokulu ve Emine Şerife Hanım Anaokulu tarafından "Simitler Bizden Çaylar Sizden" etkinliği düzenlendi.

Mimar Sinan Anaokulu tarafından yürütülen "EkoOkul" ve "Okullarda Orman" projeleri kapsamında kış aylarının başında, çocukların doğa ile iç içe olmaları, doğada görünen değişiklikler hakkında fikir sahibi olmaları adına etkinlik yapıldı. Mimar Sinan Anaokulu ve Emine Şerife Hanım Anaokulunun yapımını üstlendiği etkinlik, "Simitler Bizden Çaylar Sizden" sloganıyla Erzincan Şeker Fabrikasının bahçesinde gerçekleşti. Erziincan Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Abdulvahap Terece ve Fikret Ayaz’ında yer aldığı etkinlikte sonbahar yürüyüşü ve sonrasında çay, simit molası verilerek etkinlik tamamlandı.

Etkinliğe katılan veli ve öğrenciler, etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu tür etkinliklerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

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