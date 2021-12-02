Erzincan Barosunda kadın hakları ve kadına şiddetle mücadele konulu seminer yapıldı.

Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu tarafından gerçekleştiren programa, 100’ü aşkın katılımcı iştirak etti. Seminerin sunumu; Av. Zülfü Erdoğan Öztürk, Av. Duygu Güner ve Av. Esma Akdağ tarafından gerçekleştirildi.

Seminerde kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir, kadına yönelik şiddet hiç bir gerekçe ile meşrulaştırılamaz; Kadına yönelik şiddete son vermek için kadın erkek birlikte mücadele vermelidir temaları mevzuat hükümleri ile birlikte katılımcılara aktarıldı.

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