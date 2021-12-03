Erzincan buz tuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan buz tuttu

İHA

Erzincan buz tuttu

Yüksek kesimlerde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde araçların camı, su birikintileri buz tuttu.
Erzincan’da soğuk hava etkisini artırdı. Gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah iş ve çocuklarını okula götürmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar önce buz tutan araçlarının camını kazıdı.
Erzincan’da soğuyan havayla birlikte kış mevsiminin iyice hissedilmeye başladığını belirten vatandaşlardan Ali Köksal, “Kış ayına girdik. Bugün de çok soğuk bir havayla karşılaştık. Araçların camı buz tutmuş. Çocuğu okula götürmek için yola çıkacaktım bu durumu görünce camları kazıyorum.” dedi.
Soğuk havada dışarıda çalışmak mecburiyetinde olan bazı işçiler ise teneke içerisinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Yanan ateşte ellerini ısıtan işçiler, kışın şartların oldukça zorlaştığını belirtti.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum’da 14, Kars’ta 15, Ağrı’da 17, Iğdır’da 3, Erzincan’da 5, Ardahan’da 19, Bayburt’ta 9, Tunceli’de 2 derece olarak kaydedildi.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzurum ve Kars’ta 4, Ağrı’da 5, Iğdır’da 7, Erzincan’da 8, Ardahan’da 2, Bayburt’ta 3 ve Tunceli’de 10 derece olması öngörülüyor.
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları da; Palandöken’de 37, Kop’ta 18, Ergan Kayak Merkezinde 14 santimetre olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tercan’da kar temizliği
YEREL HABERLER Tercan’da kar temizliği
EBYÜ’de “Gönüllüler Canlarla Buluşuyor” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER EBYÜ’de “Gönüllüler Canlarla Buluşuyor” etkinliği ...
Vali Makas: “İlimiz genelinde de engelli vatandaşlarımıza temel hizmetlerin sunumunda ve kamu hizmetlerine erişmelerinde önemli aşamalar kaydedilmiştir”
YEREL HABERLER Vali Makas: “İlimiz genelinde de engelli ...
Erzincan İl Özel İdaresi 2021 yatırım programı yüzde 98 gerçekleşti
YEREL HABERLER Erzincan İl Özel İdaresi 2021 yatırım programı yüzde ...
Kadın hakları ve kadına şiddetle mücadele konulu seminer yapıldı
YEREL HABERLER Kadın hakları ve kadına şiddetle mücadele konulu ...
Simitler bizden çaylar sizden
YEREL HABERLER Simitler bizden çaylar sizden
Kar sürücülere çile çocuklara neşe oldu
YEREL HABERLER Kar sürücülere çile çocuklara neşe oldu
Jandarma trafik timleri, kış lastiği konusunda bilgilendirme yaptı
YEREL HABERLER Jandarma trafik timleri, kış lastiği konusunda ...
Karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Okuldan eve dönmek için traktöre binen ilköğretim öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karlı yolda traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Okuldan ...
Doğuda kar yolları kapadı
YEREL HABERLER Doğuda kar yolları kapadı
Erzincan’da 56 kilo uyuşturucu ele geçirilerek 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Erzincan’da 56 kilo uyuşturucu ele geçirilerek 5 kişi ...
Erzincan’da kar yağışı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar yağışı
Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayında rapor sunumu yapıldı
YEREL HABERLER Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayında ...
EBYÜ’de “Öğretmenler Günü” kutlama programı düzenlendi
YEREL HABERLER EBYÜ’de “Öğretmenler Günü” kutlama programı ...
Sağlıkçılardan polislere ilk yardım kursu
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan polislere ilk yardım kursu
Erzincan’da sıcak asfalt, temizlik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan’da sıcak asfalt, temizlik ve peyzaj ...
Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde
YEREL HABERLER Medya kuruluşları kapanmanın eşiğinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.