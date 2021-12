Başkan Tanoğlu engelli çocukları yalnız bırakmadı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, engelli çocuklarla bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Milli İrade Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okulu’nda engelli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte engelli çocuklarla tek tek ilgilenen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, okul idarecilerinden engelli çocuklar hakkında bilgi aldı. Tanoğlu, düzenledikleri etkinlikte amaçlarının engelli çocukların her zaman yanlarında olduklarını göstermek olduğunu belirterek çocuklar ile birlikte pasta kesti. Engelli çocukların taleplerini dinleyen Tanoğlu, çocuklara sinema sözü vererek ihtiyaçlı ailelere yardımda bulunacaklarını belirtti.

Tanoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için her şeyi yapmaya hazırız. Her şeyden önce onların mutluluğu bizim için önemlidir. Allah hepimizin yardımcı olsun. Zor günlerden geçiyoruz. Ben Ahmet Tanoğlu olarak engelli öğrencilere sinema sözü veriyorum. Ne tür talepleri varsa yerine getirmeye hazırım. İhtiyaçlı engelli olan ailelerimize de yardım edeceğim. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Milli İrade Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okulu Müdürü Eyüp Çiçek ise ziyaretlerinden dolayı Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu'na teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiçek; “Sosyal ve ekonomik projelerde bizi yalnız bırakmayan Başkanımız Ahmet Tanoğlu'na teşekkür ederiz” dedi.

