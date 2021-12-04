7 yıldır kendi el emeği ürünlerini pazarda satan kadın esnaf aile ekonomisine katkı sağlıyor

Erzincan’da yaşayan 45 yaşında ki kadın esnaf 7 yıldır pazarda el emeğiyle ürettiği gıda ürünlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

3 çocuk annesi Nermin Potur, 7 yıldır pazarda esnaflık yaparak kazanç sağlıyor. Aile ekonomisine katkıda bulunan Potur, çevresinde ki kadınlara da örnek oluyor. Yaptığı işten memnunluğunu dile getiren Potur, “45 yaşındayım 67 yıldır bu işi yapıyorum. Çok şükür işlerim çok güzel” dedi.

Yaptığı işi diğer kadınlara da tavsiye eden Potur, el becerisi olan, gıda ürünlerinden anlayan kadınların da el emeği ürünler satarak kendilerine ve aile ekonomilerine maddi açıdan destek olabileceklerine dikkat çekti. Potur, “Pazar da az sayıda kadın var. Kadınlarımız, kendi paralarını kendileri kazansın. Kendi yaptıklarını satan daha çok kadın olsun. Ben kendi paramı kendim kazandığım için emeklerimin sonucunda çocuklarımın ihtiyaçlarını giderdiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Büyük özveriyle çalışan Potur, 6 7 yıldır daimi müşterilerinin olduğunu kaydederek, bu işi uzun yıllar yaptığını ve müşterilerinin çok memnun olduğunu aktardı. Potur, “Ürünlerim temiz ve güvenilir olduğu için müşterilerim tereddüt etmeden alıyor. Ürünlerim lezzet açısından çok güzel. Çok beğeniyorlar çorbalarımı. Bazı günler öyle oluyor ki tezgâhımı bitirerek eve dönüyorum. Pazarda, pilavlık erişte, çorba kesimi, üçgen kesme makarna, peynirli makarna, renkli makarna, turşu, gül reçeli, kaysı reçeli, kaysı kurusu satıyorum. Sosyal medya üzerinden de börek, baklava, zeytinyağlı sarma yapıp satıyorum” ifadelerini kullandı.

İşini severek yaptığını belirten Potur, “67 yıl bu işi yaptım hiç usanmadım. Bütün ürünlerim benim el emeğim, evimde kendim yapıyorum. Kendim açıyorum, kesiyorum kimseden destek almıyorum. Daha sonra da burada satış yapıyorum. Çok zorluk çekerek bu aşamaya geldim ama çok şükür” diye konuştu.

Evinin bir kısmını ürettiği ürünlerin hazırlığı için kullanan Potur, kendi ayakları üzerinde durabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

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