‘Meşveret Erzincan’ toplantısının üçüncüsü Kemaliye ilçesinde yapıldı

Erzincan Valiliği tarafından başlatılan ve tüm ilçelerde düzenlenecek olan "Meşveret Erzincan" toplantılarının üçüncü ayağı Kemaliye ilçesinde yapıldı.

Vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için uygulamaya başlanılan ‘Meşveret Erzincan’ üçüncü toplantısı Kemaliye ilçesinde düzenlendi.

Kemaliye’de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak Kemaliye Kaymakamlığını ziyaret ettiler.

Vali ve beraberindekiler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Güvenlik güçleri ile bir süre görüşen Vali Makas, ilçenin güvenlik ve asayişi ile ilgili olarak yetkililerden bilgiler aldı.

Daha sonra Kemaliye Belediyesini ziyaret eden Vali Makas, Belediye Başkanı Mehmet Karaman'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Esnaf ziyaretinde de bulunan Vali Makas ve Milletvekilleriyle beraberindeki protokol mensupları esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, hayırlı işler temennisinde bulundular.

Vali Makas ve beraberindekiler daha sonra Kemaliye’de yapılan ve devam eden hizmetler ile yatırımlar ve planlanan projelerin değerlendirildiği halka açık, ilçedeki köy ve mahalle muhtarları ile kanaat önderlerinin katılımıyla soru cevap şeklinde yönetişimin üst düzeyde gerçekleştiği ‘Meşveret Erzincan’ toplantısına katıldılar.

Kemaliye Yüksekokulu Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Makas’ın açılış konuşmasının ardından Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş ve Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman tarafından ilçedeki hizmetler ve yatırımlar ile talep edilen yatırımlar ile ilgili sunumlar yapıldı.

Yapılan sunumların ardından Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman tarafından il ve ilçelerde yapılan yatırımlar ve yeni projeler hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Daha sonra söz alan muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler.

İstek ve sorunlar ile ilgili olarak ilgili kurum yöneticileri de söz alarak sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması ile ilgili olarak kurumları tarafından yapılan, devam eden, planlanan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulundular.

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