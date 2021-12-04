Kemah’ta 2.3 büyüklüğüne deprem

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Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2.3 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, bugün saat 10.12’de merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2.3 büyüklüğünde yerin 7.12 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Hafif şiddetli deprem hissedilmedi.

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