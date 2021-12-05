Erzincan’da ev yangını

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Erzincan’da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, bugün saat 12. 15 sıralarında Erzincan merkez Fatih Mahallesi 722 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emine Kaymaz’ın kiracı olarak oturduğu evde henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Evin salonunda başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yarım saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında evin salonunda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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