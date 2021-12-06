Doğu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor Çarşamba kar geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor Çarşamba kar geliyor

İHA

Doğu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor Çarşamba kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken çarşamba günü kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun genelinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan’da 16, Erzurum’da 8, Ağrı’da 13, Kars’ta 12, Erzincan’da 3, Iğdır ve Bayburt’ta 4, Tunceli’de 2 derece olarak ölçüldü.
Özellikle gece saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu bölgede araç camları, şadırvanlar ve yüksek kesimlerdeki derelerin yüzeyi buz tuttu. Erzincan’da Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan Ardıçlı Gölünde güzel kış manzaraları oluştu.
“Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Aralık Pazartesi günü tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Güncel raporda Akdeniz ve Ege Bölgeleri için aşırı yağış ve sel uyarısı yapılırken, Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır.
Hava sıcaklığı, perşembe gününden sonra önce batı sonra diğer bölgelerde mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da vaka sayısı 177,02 oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da vaka sayısı 177,02 oldu
Tercan’da ’zorunlu kış lastiği denetimi’ yapıldı
YEREL HABERLER Tercan’da ’zorunlu kış lastiği denetimi’ yapıldı
Refahiye’deki otobüs kazasında yaralanan yolcu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Refahiye’deki otobüs kazasında yaralanan yolcu ...
Erzincan’da 56 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da 56 kaçak göçmen yakalandı
TIR dorsesinden 56 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER TIR dorsesinden 56 kaçak göçmen çıktı
Erzincan Refahiye’de 3.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzincan Refahiye’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Erzincan’da ev yangını
YEREL HABERLER Erzincan’da ev yangını
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası
YEREL HABERLER Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış ...
Kemah’ta 2.3 büyüklüğüne deprem
YEREL HABERLER Kemah’ta 2.3 büyüklüğüne deprem
Erzincan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Erzincan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
‘Meşveret Erzincan’ toplantısının üçüncüsü Kemaliye ilçesinde yapıldı
YEREL HABERLER ‘Meşveret Erzincan’ toplantısının üçüncüsü Kemaliye ...
7 yıldır kendi el emeği ürünlerini pazarda satan kadın esnaf aile ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER 7 yıldır kendi el emeği ürünlerini pazarda satan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.