Erzincan’da 2 günde hafif şiddetli 8 deprem meydana geldi

Erzincan’da son 2 gün içerisinde en büyüğü 3.5 olmak üzere 8 hafif şiddetli deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzincan’da pazar ve pazartesi günü 8 deprem kaydedildi.
Pazar günü merkez üssü Refahiye’de 3.5, 1.5, 3.2, 2.3, 2.0 pazartesi günü de merkez üssü Erzincan merkez de 1.6 ve 1.4 ile merkez üssü Refahiye’de 1.5 büyüklüğünde toplamda 8 adet hafif şiddetli deprem kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.