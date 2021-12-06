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Erzincan’da 2 günde hafif şiddetli 8 deprem meydana geldi

İHA

Erzincan’da 2 günde hafif şiddetli 8 deprem meydana geldi

Erzincan’da son 2 gün içerisinde en büyüğü 3.5 olmak üzere 8 hafif şiddetli deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzincan’da pazar ve pazartesi günü 8 deprem kaydedildi.
Pazar günü merkez üssü Refahiye’de 3.5, 1.5, 3.2, 2.3, 2.0 pazartesi günü de merkez üssü Erzincan merkez de 1.6 ve 1.4 ile merkez üssü Refahiye’de 1.5 büyüklüğünde toplamda 8 adet hafif şiddetli deprem kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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