Taşımalı eğitim sürücülerine eğitim verildi

Erzincan il merkezinde taşımalı eğitimde görev yapan firma ve şoförlerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim semineri düzenlendi.

Düzenlenen seminere Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı da katıldı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Turgut Çakmak başkanlığında yapılan toplantıda, Taşımalı Eğitime Erişim Yönetmeliği ve taşımada karşılaşılan sorunlardan bahsedildi. Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü tarafından Servis Araçları Yönetmeliği ve Karayolları Trafik Kanunu hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

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