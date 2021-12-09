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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otlukbeli gölüne turizm yatırımı

İHA

Otlukbeli gölüne turizm yatırımı

2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı2 kapsamında onaylanan ve Otlukbeli Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından uygulanacak “Siz Hiç Kırmızı Göl Gördünüz mü?” isimli projenin destek protokolü imzalandı.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz ve Erzincan İl Genel Meclis Başkan Yardımcısı Recep Gündüz katıldı.
KUDAKA tarafından sağlanacak destekle Otlukbeli'nin mevcut turizm altyapı ve üstyapısının iyileştirilmesi, yerel turizm değerlerinin tanıtılmasıyla bölgedeki hizmet çeşitliliğin arttırılması ve turizm potansiyelinin kalkınma ve rekabet gücü için etkili kullanımının sağlanması hedeflenmekte.
Proje kapsamında bölgede turizm üstyapı çalışmalarının tamamlanması, proje alanında çevre düzenlemesi yapılması, Otlukbeli’nin turizm değerlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmakta.
Dünyadaki tek traverten set gölü olan Otlukbeli Kırmızı Göl, oluşumu bakımından hiçbir göle benzemeyen ve senede yüzlerce turistin uğrak noktası olan bir turizm alanıdır. Otlukbeli Gölü’nün tahribattan kurtarılıp turizme kazandırılması, Otlukbeli savaş alanının düzenlemesi, ilçede bulunan doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel zenginliklerin turizme hizmet edecek seviyeye getirilmesi projenin ana amaçları arasında yer almakta.
Projenin hayata geçirilmesiyle turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması, sektörde kaynak verimliliğinin sağlanması, insan kaynağının geliştirilmesi, istihdamın arttırılması, ilçenin yaşanabilirlik ve sosyal gelişmişlik düzeyinin arttırılarak yıllardır süren göçün önüne geçilmesi öngörülmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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