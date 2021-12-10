Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Erzincan’da 90 yaşında hastanede vefat eden Kore gazisi Ömer Suer, İliç’te son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde ikamet eden Kore gazisi Ömer Suer, tedavi gördüğü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Suer’in naaşı İliç ilçesi Leventpınar köyüne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Vali Mehmet Makas’ın yanı sıra gazinin yakınları, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İliç Kaymakamı Mehmet Bek, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, askeri ve sivil erkan katıldı.

Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, Kore Gazisi Ömer Suer, köy mezarlığına defnedildi.

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