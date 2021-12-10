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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aksun, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

İHA

Başkan Aksun, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek muhtarların sorun, istek ve dileklerini dinledi.
Belediye Aş Evi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve 73 mahalle muhtarı katıldı. Muhtarlar toplantısında, mahallelerde sürdürülen belediye hizmetleri de ele alınırken, 2022 programı da istişare edildi.
Belediye Başkanı Bekir Aksun, mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması yönünde oldukça önemli bir misyon üstlendiğini dile getirerek, göreve geldikten sonra sık sık muhtarlarla bir araya gelmenin sevincini yaşadığını ifade etti.
Belediye imkânlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Aksun, mahalle muhtarlarının getirilen bu hizmetlerde aksayan yönleri de bizzat kendisine ulaştırmak suretiyle verilen çalışmaların daha nitelikli hale gelmesini de sağladıklarını belirterek; “Erzincan’ımızı siz değerli muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Sizlerin talepleri doğrultusunda yapabildiklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her muhtarımızın kendi mahallesinde etkin olmasını arzu ediyorum. Biz Erzincan Belediyesini yönetirken devraldığımız belde belediyelerimizle birlikte nasıl yakın iletişim kurabiliriz diye oralara sorumlular bıraktık ve onların vasıtasıyla muhtarımızla iş birliği içerisinde yapabileceklerimizi planladık. 15 yıldır hizmet bekleyen mahalleler olduğunu gözlemledik. Yunus emre Mahallesi, Kızılay Hocabey mahalleleri bunlara örnektir. Bunların dışında belli bir program dâhilinde diğer mahallelerimizin de ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. İhtiyaçlarınızı bire bir karşılıklı konuşarak netleştirip şehrimize, insanımıza daha güzel hizmet edebilmek için işbirliğini pekiştirmemiz gerektiği kanaatindeyiz.” dedi.

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