Kemaliye yöresel ürünleri ulusal pazara açılıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı2 kapsamında destek almaya hak kazanan ve Kemaliye Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülecek olan “Eğin Goştiği” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcisi Ferah Özen Efeoğlu ve ilgili kurumların projeden sorumlu teknik personeli katıldı.

Proje kapsamında, turizm değerleri açısından çok zengin olan Kemaliye ilçesinde üretilen coğrafi işaretli Kemaliye dutu ve dut ürünlerinin (pekmez, pestil, oricik, dut kurabiyesi vb.) yöreye özgü meyvelerden üretilen reçel, marmelat gibi ürünler ile yörede yetiştirilen meyve, sebze ve doğada kendiliğinden yetişen bitkilerin kurutulması, paketlenmesi ve pazarlanması için gerekli altyapının oluşturulması, katma değeri yüksek ürünler üretilerek daha yüksek gelir elde edilmesi hedeflenmekte.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte doğal, kültürel ve tarihi dokusuyla kırsal turizm için önemli bir merkez olan Kemaliye'de üretilen yöresel ürünlerin tadım ve sunum olanakları geliştirilecek, katma değeri yüksek ürünler üretilecek ve ilçenin ulusal pazarda rekabet gücü artırılarak ilçe ekonomisine katkı sağlanacak.

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