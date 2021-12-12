Kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

Erzincan'da koyunlarını kurtarmak için kayalığa çıkan baba ve oğlu mahsur kaldı.
Merkeze bağlı Ergan Köyünde Hasan ve oğlu Ekber Gündoğdu, kaybolan koyunlarını bulmak için arazide arama yaptı. Koyunları kayalıkta gören baba, oğul çıktıkları yerde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.
Baba ve oğlu halat yardımıyla mahsur kaldıkları kayalıktan kurtarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.