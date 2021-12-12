Erzincan'dan ABD'ye kurutulmuş sebze ve meyve ihracatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'dan ABD'ye kurutulmuş sebze ve meyve ihracatı

DHA

Erzincan'dan ABD'ye kurutulmuş sebze ve meyve ihracatı


ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde belediye tarafından hazırlanan proje ile kurulan meyve ve sebze kurutma tesisinde işlenen ürünler,  yurt içi piyasaya verilmesinin yanı sıra başta Amerika ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen, KUDAKA 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen Üzümlü Belediyesi tarafından hazırlanan 'Eğitim ve Üretimle Kalkınıyoruz' projesi kapsamında ilçe merkezine yapılan 2 bin metrekare kapalı alana sahip sebze ve meyve kurutma tesisi 13 personelle 3 vardiya üretim yapıyor. Günlük 2,5, aylık ise 75 ton kapasiteye sahip işletmenin ilerleyen yıllarda kapasitesinin artırılması planlanıyor. Ayrıca tesis bölgedeki çiftçi ile anlaşarak da sözleşmeli üretim yapacak.
Tesisle ilgili bilgi veren Gıda Mühendisi Resul Ekrem Peker, "Erzincan´ın Üzümlü ilçesinde kurulan tesis 2 bin metrekare kapalı alana sahip olup yaklaşık 12 personelle çalışıyor. Üzümlü ilçesi ve çevre illerden temin ettiğimiz elma, armut, muz, karpuz, üzüm, portakal, çilek, ananas, ayva, domates, ıspanak, kabak gibi aklımıza gelecek her türlü sebze ve meyveyi işleyip kurutarak ihraç etmek üzere paketliyoruz. Günlük 2,5 ton, aylık 75 ton meyve ve sebze işleyebiliyoruz" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2021-12-12 14:28:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan koyunlarını ararken mahsur kalan baba ile oğlu kurtarıldı
YEREL HABERLER Kaybolan koyunlarını ararken mahsur kalan baba ile ...
Kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı
“eTwinning” projesi ilçelerle buluşuyor
YEREL HABERLER “eTwinning” projesi ilçelerle buluşuyor
Doğu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Erzincan’da Demokrasi ve İnsan Hakları Günü kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan’da Demokrasi ve İnsan Hakları Günü kutlandı
Kemaliye yöresel ürünleri ulusal pazara açılıyor
YEREL HABERLER Kemaliye yöresel ürünleri ulusal pazara açılıyor
Erzincan’da güreş seçmeleri başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da güreş seçmeleri başladı
Filede şampiyonluk mücadelesi
YEREL HABERLER Filede şampiyonluk mücadelesi
Vali Yardımcısı Konak, “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu” ile ilgili gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Konak, “Erzincan’da Kış Fotoğraf ...
Başkan Aksun, mahalle muhtarları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Aksun, mahalle muhtarları ile bir araya geldi
Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 31 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 31 köy yolu ...
Sünebeli Geçidinde 5,2 kilometre uzunluğundaki iki tünelin yüzde 72’si tamamlandı
YEREL HABERLER Sünebeli Geçidinde 5,2 kilometre uzunluğundaki iki ...
Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.