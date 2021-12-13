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EBYÜ’nün 2022 yılı bütçesi 325 milyon TL olarak kabul edildi

İHA

EBYÜ’nün 2022 yılı bütçesi 325 milyon TL olarak kabul edildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) 2022 yılı bütçesi geçen yıla oranla artırılarak 325 milyon TL olarak kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. 6 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Bütçe görüşmeleri kapsamında EBYÜ’nün de 2022 yılı bütçesi belirlendi. 2021 yılı için 250 milyon TL civarında belirlenmiş üniversite bütçesi, 2022 yılı için artırılarak yaklaşık 325 milyon TL olarak kabul edildi.

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