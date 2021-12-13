Kaymakam Gülderen, Ozanlı Köyünde incelemelerde bulundu

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Erzincan Çayırlı İlçesi Kaymakamı Ahmet Gülderen, Ozanlı köyünde incelemelerde bulundu.

Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, İl Genel Meclis üyeleri Bahadır YIıldırım ve Dursun Ali Aksu ile birlikte Ozanlı Köyüne bağlı Babanın Şenliği Mezrasında incelemelerde bulunan Kaymakam Gülderen mezranın sorunları hakkında bilgi aldı.

Köy muhtarından mezradaki su sorunu ile alakalı görüşen Kaymakam Gülderen, sorun kapsamında gerekli yerlerde inceleme yaparak köylülerle de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

İncelemeler sırasında Kaymakam Gülderen’e İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu da eşlik etti.

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