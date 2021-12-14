Turistik Doğu Ekspresi'nin korona virüs molası bitiyor

Covid19 salgınıyla seferleri durdurulan Turistik Doğu Ekspresi tren seferleri 15 Aralık Çarşamba günü itibarıyla yeniden başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından AnkaraKars arasında sefer yapan ve turizme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Doğu Ekspresi bin 300 kilometrelik parkuru tamamlayarak yolculara eşsiz anlar yaşatıyor.

2020 yılında binlerce kişiye masalsı bir yolculuk yaşatan Doğu Ekspresi, bu yılda kış aylarının kendisini hissettirmesiyle birlikte seyahat ve gezi tutkunlarının ilgi odağı oldu. Doğu ekspresinin geçiş güzergâhında bulunan Erzincan’da, özellikle turizmcilerin uzun süredir beklediği söz konusu tren seferleri yeniden başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; salgın nedeniyle 2020 yılı mart ayı ortasından itibaren ara verilen söz konusu seferlere yeniden başlanacağı trenin Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba günü hareket edeceği, yolcuları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun uğurlayacağı belirtildi.

Seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk dört rotası arasında gösterilen Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili yapılan açıklamada "Ankara'dan saat 15.55'te hareket edecek tren, sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars'a ulaşacak. Yaklaşık bin 300 kilometrelik parkuru 31 buçuk saatte tamamlayan trenler, Ankara'dan çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek" ifadelerine yer verildi.

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