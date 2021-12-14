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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve fırtına uyarısı

İHA

Erzincan’da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden, Erzincan ve çevresi için yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Erzincan ve çevresinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağacağı, rüzgarın, güney ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olmak üzere saatte 40 ila 70 kilometreyi bulacağı kaydedildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise hava yağışlı geçecek. Yağışlar, aralıklı yağmur ve sağanak yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars'ta 14, Ağrı'da 8, Erzurum'da 6, Iğdır'da 4, Erzincan'da 1 derece olacak.
Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 9, Tunceli ve Erzincan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 3, Kars'ta 2, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olacak.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması ,soba ve baca kaynaklı gazdan zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Rüzgar hızı sınıflandırmasına göre, rüzgarın saatteki hızı 39 ila 61 kilometreyi buluyorsa kuvvetli rüzgar, 62 ila 74 kilometreye fırtına, 75 ila 88 kilometreye kuvvetli fırtına, 89 ila 102 kilometreye ulaşıyorsa tam fırtına şeklinde tabir edildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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