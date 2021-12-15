Erzincan’da “Hacı Bektaş Veli’nin İzinde Barış ve Dostluk” programı düzenlendi.

Program Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programın devamında Vali Mehmet Makas konuşma yaparak, “Anadolu bütün insanlık için son kaledir. Hacı Bektaş Veli Hazretlerini anma ve anlama adına buradayız. Erzincan Alevi'si ile Sünni’si ile Kürdü ile Türkü ile tüm insanlığa örnek kardeş bir şehirdir. Bunu da bugün burada görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Makas’ın konuşmasının ardından program, Hacı Bektaş Veli kimdir? sinevizyon gösterimi, ney dinletisi, eğitimci, yazar İhsan Ünlü tarafından Hacı Bektaş Veli’yi anlatan söyleşi ve sanatçıların deyişler seslendirmesi ile son buldu.

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