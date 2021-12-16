Erzincan’da üst yapı çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da, alt yapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğünce afsal serim ve kilitli parke yollarda daha önce bazı kurumlarca başlanan alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde üst yapı yenileniyor.

Bu kapsamda Çukurkuyu Yerleşkesi Bozyazı Mahallesi, Demirkent Yerleşkesi Fatih Mahallesi ve Fatih Mahallesi’nde alt yapısı tamamlanan sokaklarda kilitli parke taşı çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kavakyolu Yerleşkesi Gölcük Mahallesi 470, 474, 476, 478 ve 445. sokaklarda da asfalt serim çalışmaları yapıyor.

Ekiplerin mesai gözetmeden çalıştıklarını dile getiren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kent genelinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çalışmaların belirlenen program dâhilinde sürdürüldüğünü aktaran Aksun, “Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında çalışma yürütüyor. Kilitli parke taşı döşeme, asfalt serim ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Belirlenen program dâhilinde şehrimizin her tarafında sahadayız.” dedi.

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