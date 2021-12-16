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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kış aylarında az su içenler dikkat

İHA

Üşüme hissinin yaşandığı soğuk kış aylarında terleme yoluyla su kaybının azalması, yaz aylarına göre daha az su ihtiyacı hissedilmesine neden oluyor. Uzmanlar az su içmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarıyor.

Kış aylarında az su içenler dikkat

Üşüme hissinin yaşandığı soğuk kış aylarında terleme yoluyla su kaybının azalması, yaz aylarına göre daha az su ihtiyacı hissedilmesine neden oluyor. Uzmanlar az su içmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarıyor.
Günlük su ihtiyacının karşılanmamasının ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyen uzmanlar, kış aylarının en büyük problemlerinden bir tanesinin su içmemek olduğunu, insan vücudunun yaklaşık yüzde 60’ının sudan oluştuğunu ve bu nedenle vücuttaki birçok fonksiyonun düzgün çalışmasının suya bağlı olduğunu aktararak kişilerin her gün yaklaşık 2 buçuk litre su tüketmesini öneriyor.
Az su içildiğinde kişiler üzerinde görülen belirtilerin; baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, ağız kuruluğu, idrar renginde koyulaşma, daha ileri aşamalarda halüsinasyon ve bilinç bulanıklığı olduğunu belirten uzmanlar, özellikle böbrek taşı oluşumuna eğilimli kişilerin az su içerek böbrek taşı oluşumunu kolaylaştırdığının ve bu nedenle kişilerin günde 3 litre su içmesi gerektiğinin altını çiziyor.
“Çay, kahve gibi içecekler su ihtiyacını karşılamıyor”
Uzmanlar, “Çay, kahve gibi içeceklerin içinde de su var, su ihtiyacı karşılanıyor” düşüncesinin su tüketiminin geri plana atılmasına sebep olduğunu fakat çay, kahve gibi içeceklerin asla suyun yerini tutmadığını vurgulayarak bu içeceklerin tam tersine vücuttan su atılmasını sağlayarak vücutta daha fazla su ihtiyacı oluşmasına neden olduğunu aktarıyor.
Sağlıklı bir insanın sağlıklı bir beslenme ile oluştuğuna dikkat çeken uzmanlar toplumun sağlıklı kalması için beslenme programına dikkat edilmesi ve bolca su tüketilmesini öneriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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