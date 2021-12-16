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Erzincan'da sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

İHA

Erzincan'da sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Erzincan'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Erzincan’da önceki gün aldığı alkolün ardından rahatsızlanarak kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören Halil Başer’in hayatını kaybetmesinin ardından aynı hastanede tedavi gören Aydın Gürkan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gürkan’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla aynı hastanenin morguna alındı. Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle S.T., K.B. ve Y.A.'nın ise tedavileri sürüyor.
Öte yandan, kentte bu kişilerden bazılarına alkol temin ettikleri öne sürülen Y.B. ve M.C., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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