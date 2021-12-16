Erzincan'da sahte içkiden 2´nci ölüm



ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan Aydın Güler yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 2´ye çıkarken, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kentte içki içtikten sonra rahatsızlanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı. Bu kişiler, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Başer (72), önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aydın Güler de (63) bugün yaşamını yitirdi. Aydın Güler´in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

K.B., Y.A. ve S.T.´nin tedavileri devam ederken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Y.B. ve M.C. polis tarafından gözaltına alındı, 1 kişinin de arandığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2021-12-16 15:21:46



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