Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: ”Açıklanan kuraklık destek ödemeleri üreticiyi memnun etmemiştir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: ”Açıklanan kuraklık destek ödemeleri üreticiyi memnun etmemiştir”

İHA

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: ”Açıklanan kuraklık destek ödemeleri üreticiyi memnun etmemiştir”

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenecek olan kuraklık destekleri hakkında basın açıklamasında bulundu. Geyik, açıklanan kuraklık destek ödemelerinin üreticiyi memnun etmediğini dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada kuraklıktan zarar görmüş olan ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı, kuru şartlarda üretim yapan 2 bin 890 üreticiye toplamda 13 milyon 363 bin 708 TL destek ödemesinin yapılacağı açıklanmıştı. Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ise yapılacak destek ödemelerinin üretim yapan çiftçiyi memnun etmediğini söyleyerek, “Bu açıklanan kuraklık oranları bizleri tatmin etmemiştir. Bakanlık ile yaptığımız görüşmelerde bu kuraklık desteğinin sadece susuz alanlarda verilmesi üreticimizi mağdur edecektir” ifadelerini kullandı.
Başkan Geyik ödemelerin T.C. kimlik numaralarına göre sırayla verileceğini belirterek, "Kuraklık destek ödemeleri kapsamında üreticilerimize 5 parça halinde Ziraat Bankası T.C. kimlik numaralarına göre kuraklık destek ödemesi yapılacaktır. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar 17 Aralık akşam 18.00’dan sonra, T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 olan üreticilerimizin 25 Aralık saat 18.00’dan sonra, T.C. kimlik numaralarının son rakamı 4 olan üreticilerimizin 31 Aralık saat 18.00’dan sonra, T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar 7 Ocak 2022 tarihinde saat 18.00’dan sonra ve T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olan üreticilerin 14 Ocak 2022 tarihinde kuraklık destek ödemeleri hesaplarına aktarılacaktır” diye konuştu.
Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik konuşmasının devamında yapılacak destek ödemelerinin üreticiyi memnun etmediğinin altını çizerek, “Bu açıklanan kuraklık oranları bizleri tatmin etmemiştir. Bakanlık ile yaptığımız görüşmelerde bu kuraklık desteğinin sadece susuz alanlarda verilmesi üreticimizi mağdur edecektir. Çünkü üreticilerimiz, sulu alanda üretim yapan üreticilerimizde bu mağduriyetin aynısını yaşamışlardır. Çünkü yağışların olmaması sulu alanda üretim yapan üreticilerimizi de etkilemiştir. Örnek verecek olursak, sulama birliğinde su kullanımı talep eden üreticilerimizden 8 sulama yapmak isteyene 4 su verilmiştir. İkinci ürün ekmek isteyenlere para cezası kesilmiştir. Madem kuraklık yoktuysa niye ikinci ürün ektirilmedi. Bunun bakanlığın, milletvekillerin, valiliğin ve il özel idare sulama birliğinin, bütün herkesin dikkatini çekmesini istiyorum. Burada verilen bu kuraklık desteği susuz alanlarda üreticimizi olduğu gibi sulu alanda üretim yapan üreticimizi de mağdur etmiştir. 17 Aralık tarihinde yapılan bu kuraklık ödemesini çiftçimiz alsa bu tarihte buğdayını nasıl ekecek. İlçelerimize bir bakın. Her tarafta kar yağmış. Bu tarihte bizim üreticimiz nasıl ekim yapacak. Yapılan ödemeler alan bazlı olup ilçe ilçe ödenmiştir. İlçelerde hasar tespit komisyonları tarafından tutulan hasar oranına göre bir ödeme yapılacaktır. Bu ödemelerde 30 ile 100 lira arasında değişmektedir. Örnek verecek olursak, Çayırlı ilçemizde yüzde 70 oranında bir hasar oluşmuşsa 70 lira alacaktır. Şimdi şunu sormak istiyorum. 100 dekar yeri olan bir üreticimiz ne yapacak? 7 bin lira alacak. Bugün bir çuval üre gübrenin fiyatı 730 lira olmuş. Bu, kesinlikle üreticimizi sevindirmemiştir. Bu fiyatların tekrar yeniden güncellenmesi ve sulu alanda üretim yapan üreticilerimize ayrıca bir destek verilmesi gerekmektedir. Gübre fiyatları, akaryakıt fiyatları, ilaç fiyatları, şuan girdi maliyetleri bütün hepsi de üreticimizi mağdur etmektedir. Besi yapan, süt üretimi yapan üreticilerimiz de bu fiyatlardan nasibini almıştır. Derhal bu fiyatlara bir an önce frenleme ya da üreticilerimize büyük bir destek açıklanması gerekmektedir’ ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dini bilgiler yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dini ...
Çayırlı’da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda sürücüleri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Çayırlı’da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda ...
Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan’da vuruldu
YEREL HABERLER Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan’da vuruldu
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Erzincan’da polisin denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Erzincan’da polisin denetimleri sürüyor
Erzincan turizmine 7 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Erzincan turizmine 7 milyon TL’lik yatırım
Erzincan'da sahte içkiden 2´nci ölüm
YEREL HABERLER Erzincan'da sahte içkiden 2´nci ölüm
Vali Makas, “Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı”na katıldı
YEREL HABERLER Vali Makas, “Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon ...
Erzincan'da sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Erzincan'da sahte içki şüphesiyle ölenlerin sayısı ...
Kış aylarında az su içenler dikkat
YEREL HABERLER Kış aylarında az su içenler dikkat
“Beytahtı’nda Macera Başlıyor” ve “Beysu Konakları” isimli projelerin destek sözleşmeleri imzalandı
YEREL HABERLER “Beytahtı’nda Macera Başlıyor” ve “Beysu Konakları” ...
Gaziantep’ten gönderilen bayrak ve toprak Erzincan’da teslim alındı
YEREL HABERLER Gaziantep’ten gönderilen bayrak ve toprak Erzincan’da ...
Erzincan’da üst yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan’da üst yapı çalışmaları devam ediyor
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Gripten korunmak için havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz, portakal, mandalina, elma, greyfurt tüketin
YEREL HABERLER Gripten korunmak için havuç, brokoli, kabak, lahana, ...
Geleneksel Türk Okçuluğuna gençlerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluğuna gençlerden yoğun ilgi
Park halinde motorundan duman çıkan araç korkuttu
YEREL HABERLER Park halinde motorundan duman çıkan araç korkuttu
Erzincan’da “Hacı Bektaş Veli’nin İzinde Barış ve Dostluk” programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da “Hacı Bektaş Veli’nin İzinde Barış ve ...
Gençlerden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım seferberliği
YEREL HABERLER Gençlerden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.