Erzincan’da "Ritimli Masallar" projesine devam ediliyor

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimince yürütülmekte olan, Aralık ayı itibariyle farklı tür ve kademedeki okullarda uygulanmaya başlanan "Ritimli Masallar" projesine devam ediliyor.

Pandemi sonrası öğrencilerde gözlemlenen, değişimlere yönelik yapılan proje hakkında konuşan Proje Koordinatörlerinden Yelda Özkan, "Çocuklarımız uzaktan öğrenme süreçlerindeki teknolojik alt yapıya ve araçlara hızla uyum gösterirken, ilişki bazlı kazanımlarını bir süre askıya almak zorunda kaldılar. Bu süreçte de hep birlikte gördük ki, sosyal ve duygusal öğrenme ihtiyaçları sadece evde ve evdeki ilişkilerde değil, okulda ve her türlü öğrenmenin temelinde yer alıyor. Ritimli Masallar projesindeki amaç çocukların Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SDÖ) altında yaşadıkları sıkıntıları göz önüne bulundurarak farklı kademe ve türdeki okulların okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerinin SDÖ alanlarını desteklemek ve geliştirmek, aynı zamanda projeye katılan okullardaki idareci öğretmen ve öğrencilerde hem masal anlatımı hem de orffshulwerk yaklaşımı hakkında farkındalık oluşturmak, pandemi sürecinde çocuklarda oluşan eksikliklerin farklı yöntem ve teknikler kullanarak öğrencilerin SDÖ becerilerini geliştirmektir" ifadelerini kullandı.

Proje Koordinatörlerinden İpek Koç ise, "Masal, geçmişten günümüze kadar yazılı/sözlü olarak gelen bir edebi türdür. Bu yazın türümüz, içinde barındırdığı değerleri çocuklara öğretmesi açısından son derece önemlidir. Değer eğitiminin yanında çocukların hayal dünyalarını zenginleştirir. Çocuklar ne kadar çeşitli masallar okursa veya dinlerse o kadar hayal dünyaları zenginleşir ve yaşamda karşılaştığı olayları daha hızlı kavrar. Yaşamın zorluklarıyla mücadele gücü artar” şeklinde konuştu. Koç ayrıca projenin uygulama yöntemiyle ilgili olarak "Öğrencilere proje kapsamında belirlenen masal ve hikayelerin anlatılması, hikaye ve masal sonrası çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda drama teknikleri ve orff shulwerk yaklaşımı kullanılarak öğrencilerin sosyal duygusal bilişsel motor ve dil gelişim becerilerinin gelişimini sağlamak" dedi.

İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulunda yapılan uygulamaya, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ArGe Şube Müdürü Hüseyin Erol katılım sağladı.

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