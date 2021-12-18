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Erzincan’da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Erzincan’da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Erzincan’da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte göçmenlerin performansları renkli görüntülere sahne oldu.
Erzincan Valiliği ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü öncülüğünde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof.Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temalı etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen etkinlikte, katılımcılar söylenen türküler ile keyifli zaman geçirdi. Azerbaycan, Somali, Kazakistan ve Afganistan uyruklu öğrencilerinin kendi yörelerine has halk oyunları, gösterileri ve müzik gruplarının verdiği mini konserlerde büyük ilgi görerek ayakta alkışlandı.
Kutlama etkinliğinin açılış konuşması yapan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok “Yüce Türk milletinin hoşgörü anlayışını egemen kıldığı topraklarımızda bugün burada hep beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul, ise Anadolu'nun asırlardır göçmen yurdu olduğunu ve bu misyonun devam edeceğini belirterek “Dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan ülkemiz, tarih boyunca çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği etmiştir. Son yıllarda ülkemizin istikrarı ve coğrafi konumunun yanı sıra bölgesinde yaşanan çatışmalar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın 190'dan fazla ülkesinden 5 milyonu aşkın yabancıyı barındıran bir devlet olarak bu konunun anlamını ve önemine en iyi bilenlerdeniz. Bugün Türkiye, dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmasına rağmen, diğer yerlerde göçmenlere karşı sergilenen çirkinliklerin yaşanmadığı bir ülkedir" diye konuştu.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’in konuşmalarıyla devam eden programda son olarak Vali Mehmet Makas konuşma yaptı. Vali Makas konuşmasında, “Dünya Göçmenler Günü hasebiyle birlikteyiz. Devlet olarak bizim göç politikamıza benden önce ki konuşmacılar değindiler. Biz öyle bir milletin evlatlarıyız ki, biz öyle inanıyoruz aziz Türk milleti dünyaya nizam veren bir millettir. Bu işin de an itibariyle inkişafını hep beraber izliyoruz. Konuşmalarımda her zaman belirttiğim gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla yol yürüyoruz” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, Erzincan’da yaşayan ve çeşitli branşlarda dereceye giren göçmen sporculara vali ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.
Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program son olarak çeşitli ülke mutfaklarından yiyeceklerin ve resimlerin sergilendiği stantların gezilmesi ile devam etti. Yabancı uyruklu göçmen öğrenciler “Kendi kültürümüzü Türkiye’de yansıtmak ve burada yaşatmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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