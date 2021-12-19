Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili oluyor

İHA

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili oluyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan Sivas kara yolu güzergâhındaki Sakaltutan ile Kızıldağ geçitlerinde, Erzincan Gümüşhane kara yolu Ahmediye geçidi ve Pöske dağında, Bayburt Erzurum kara yolu Kop dağı geçidinde gece saatlerinde yağış kar ve tipiye dönüştü. Sis nedeniyle de güzergâhlarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü. Bazı ağır tonajlı araçların makaslama yapması üzerine kara yolunda kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Yağışın ardından karayolları ve trafik ekipleri, geçitlerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptı, sürücüleri uyardı.

“Yoğun kar uyarısı”
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzincan’ın yüksek kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklamada, “Erzincan çevresinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. 19 Aralık 2021 tarihi saat 00.00’dan 20 Aralık 2021 saat 12.00’a kadar Erzincan ve çevresinde görülecek yağışların kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklenmektedir. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde ise kuvvetli yer yer yoğun kar (1535 cm) şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Makas atan araçtan kaçarken minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Makas atan araçtan kaçarken minibüsle çarpıştı: 2 ...
Erzincan’da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği ...
Erzincan’da “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” ...
Erzincan’da kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik uygulama eğitim toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da kedi, köpek ve gelinciklerin ...
Erzincan’da "Ritimli Masallar" projesine devam ediliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da "Ritimli Masallar" projesine devam ...
Medya sektöründe bıçak kemiğe dayandı
YEREL HABERLER Medya sektöründe bıçak kemiğe dayandı
Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: ”Açıklanan kuraklık destek ödemeleri üreticiyi memnun etmemiştir”
YEREL HABERLER Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: ”Açıklanan ...
Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dini bilgiler yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dini ...
Çayırlı’da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda sürücüleri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Çayırlı’da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda ...
Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan’da vuruldu
YEREL HABERLER Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan’da vuruldu
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Erzincan’da polisin denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Erzincan’da polisin denetimleri sürüyor
Erzincan turizmine 7 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Erzincan turizmine 7 milyon TL’lik yatırım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.