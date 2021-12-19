Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Özkorul: “ Türkiye, dünyanın 190'dan fazla ülkesinden 5 milyonu aşkın yabancıyı barındırıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Özkorul: “ Türkiye, dünyanın 190'dan fazla ülkesinden 5 milyonu aşkın yabancıyı barındırıyor"

İHA

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Özkorul: “ Türkiye, dünyanın 190'dan fazla ülkesinden 5 milyonu aşkın yabancıyı barındırıyor"

Erzincan’da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul konuşma yaptı. Özkorul “Dünyanın 190'dan fazla ülkesinden 5 milyonu aşkın yabancıyı barındıran bir devlet olarak Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmasına rağmen, diğer yerlerdeki göçmenlere karşı sergilenen çirkinliklerin yaşanmadığı bir ülkedir” dedi.
Gözde Özkorul, Türkiye’nin insanlara kökeninden inancından, dininden, renginden, dilinden, kültüründen önce insan olarak baktığının altını çizdi.
Anadolu’nun asırlardır göçmenler yurdu olduğunu ve bu açıdan dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan Türkiye’nin tarih boyunca çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği ettiğini aktaran Özkorul, “Son yıllarda ülkemizin istikrarı ve coğrafi konumunun yanı sıra bölgesinde yaşanan çatışmalar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır” şeklinde konuştu.
“4 milyon Suriyeliyi sınırlarımızdan geri iterek kadınları ve çocukları ölüme terk etmedik”
Göçmenlere ve sığınmacılara yönelik olarak göçmenler günü vesilesiyle Türkiye’nin neleri yaptığından değil neleri yapmadığından bahsetmenin daha doğru olacağını kaydeden Özkorul, “Biz 2011 yılında Suriye’de başlayan çatışma ortamından kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi sınırlarımızdan geri iterek, duvarlar örerek kadınları ve çocukları bombaların ve çatışmaların arasında ölüme terk etmedik. Biz kucağında çocuğuyla, yavrusunun gelecek kaygısıyla sınırlara kadar gelmiş hiçbir babaya çelme takarak yavrusuyla beraber yere düşürmedik. Biz sınırda gördüğümüz hiçbir yabancının kıyafetlerini çıkararak donmaları için bilerek dışarıya atmadık. Biz içinde küçük çocukların ve kadınların olduğu botları kasten patlatarak insanlığın sulara gömülüp gitmesine izin vermedik. Birlikte yaşadığımız kimseyi dili, dini, rengi, kültürü farklı olduğu için ayrıştırmadık. Biz refakatsiz çocukları kaybetmedik. Biz hiçbir soydaşımızı ülkemiz sınırları dışında da olsa yalnız bırakmadık bırakmayacağız. Hiçbir yabancıyı ötekileştirmeden, siz, biz ayrımı yapmadan toplumsal barış ve huzurun zedeleneceği olaylara meydan vermeden yabancının toplumumuzla, toplumumuzun da yabancıyla uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yaptık. Kısaca biz ülkemizde bulunan her ferdin insan olana yakışır şekilde yaşaması için çalıştık” ifadelerini kullandı.
Göç İdaresi Başkanlığı olarak kamu düzen ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilgili kurumların aldığı tedbirler ile göçmen haklarının korunması ve insan onuru arasındaki hassas dengeyi korumak konusunda terazinin 2 kefesi arasında bir rekabet olmadığını belirten Özkorul, aksine bu iki kefenin birbirini tamamladığını unutmayarak çalışmalara aynı dikkatle devam edeceklerini söyledi.
“Atalarımızdan bize miras bırakılan insani değerlerimizi, kültür mirasımızı, onurumuzla, gururumuzla bizden sonraki nesillere aktarmayı niyaz ediyorum” diyen Özkorul, katılımcılara keyifli bir etkinlik geçirmeleri dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis ...
Makas atan araçtan kaçarken minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Makas atan araçtan kaçarken minibüsle çarpıştı: 2 ...
Erzincan’da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği ...
Erzincan’da “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” ...
Erzincan’da kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik uygulama eğitim toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da kedi, köpek ve gelinciklerin ...
Erzincan’da "Ritimli Masallar" projesine devam ediliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da "Ritimli Masallar" projesine devam ...
Medya sektöründe bıçak kemiğe dayandı
YEREL HABERLER Medya sektöründe bıçak kemiğe dayandı
Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: ”Açıklanan kuraklık destek ödemeleri üreticiyi memnun etmemiştir”
YEREL HABERLER Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: ”Açıklanan ...
Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dini bilgiler yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dini ...
Çayırlı’da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda sürücüleri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Çayırlı’da jandarma ekipleri, kış lastiği konusunda ...
Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan’da vuruldu
YEREL HABERLER Tiyatrocular üçüncü doz aşılarını Erzincan’da vuruldu
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Erzincan’da polisin denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Erzincan’da polisin denetimleri sürüyor
Erzincan turizmine 7 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Erzincan turizmine 7 milyon TL’lik yatırım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.