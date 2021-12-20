Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı



ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan-Sivas E-80 kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Erzincan´da kent merkezinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. ErzincanSivas E-80 kara yolu, Sakaltutan mevkisinde yoğun şekilde etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yolda kaldı. Yolda kalan araç sürücüleri rampayı çıkabilmek için araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

Yolda kalan kamyon şoförleri kışın zor şartlar altında çalıştıklarını belirterek, "Durum bu şekilde. Gitmeye çalışıyoruz. Arkadaş yolda kaldı. Karayollarını bekliyoruz. Devletimiz sağ olsun elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Aşağı da da kalan arkadaşlar var. Allah´ın hikmeti buna yapacak bir şeyimiz yok. Bizde ekmek parasının peşindeyiz ama inşallah varacağımız yere sağ salim varırız. Ben İran´a gidiyorum nasip olursa. Aslında aşağıda bekleyecektim ama ileri biraz daha gideyim dedim. Önümdeki araç yüzünden kaldık. Şoförlük biraz burada devreye giriyor. Bizim buradan da kardeşlerimize nacizhane tavsiyemiz olsun bu işlere merak saran arkadaşlar biraz şu atmosferden gözlesinler" dediler. DHA-Genel Türkiye-Erzincan ERZİNCAN, (DHA)-

2021-12-20 00:29:04



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