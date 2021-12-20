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Uğur Kabul Sınavı, Türkiye genelinde 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek

İHA

Uğur Kabul Sınavı, Türkiye genelinde 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan ve 20222023 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı (UKS), Türkiye genelinde 89 Ocak 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, “Öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre akademik düzeyini değerlendirebilecek” dedi.
Uğur Okulları’nın her yıl düzenlediği Uğur Kabul Sınavı (UKS) Türkiye genelinde 89 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.
‘Yüzde 100’e varan eğitim bursu şansı’
Sınava katılan öğrenciler başarı oranlarına göre yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacak. Türkiye genelinde, 4,5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek UKS sonuçlarına göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek. 4,5,6,7. sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 90 dakika olacak. 8,9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavın süresi 120 dakika olacak. 8. sınıflara 75 soru, 9 ve 10. sınıflara 80 soru, 11. sınıf öğrencilerine ise 90 soru yöneltilecek.
Nil Çiçek “52 ilde 112 okulumuz ve 127 kurs merkezimizde 85 bin öğrencimizle eğitim serüvenimizi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz Uğur Kabul Sınavı’na Uğurlu öğrencilerimizin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm öğrenciler katılabiliyor. Böylece öğrenciler, sınavdan aldıkları puana göre hem eksiklerini görme şansı buluyor ve kendi akademik düzeyini değerlendirebiliyor. Ayrıca sınava katıldığı okuldan sınav sonuç karnesini alan tüm öğrencilere dijital eğitim platformu Metodboxa ve Uğur Dijitale 1 ay süreyle erişim hakkı veriyoruz” dedi.
‘Başvurular 7 ocakta sona eriyor’
UKS’ye başvuran tüm öğrenciler HES kodu ile yüz yüze sınava kabul edilecek. Öğrencilerin HES kodları web başvurusunda alınacak ve sınav günü de kontrol edilerek öğrenciler okula alınacak. Sınav esnasında malzeme alışverişi yapılmayacak. Temiz hava sirkülasyonu sağlanması amacıyla sınıf kapıları açık şekilde sınav gerçekleştirilecek. UKS’ye başvurular 7 Ocak tarihinde sona erecek. Başvurular www.ugurokullari.k12.tr/uks web sitesinden üzerinden ve 444 4 845 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla yapılacak.

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