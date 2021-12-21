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Kardan yolda kalan araçlar jandarma ve özel idaresi ekiplerince kurtarıldı

İHA

Kardan yolda kalan araçlar jandarma ve özel idaresi ekiplerince kurtarıldı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Refahiye’de Dumanlı Tabiat Parkı yolunda kara saplanıp mahsur kalan araçlar jandarma, belediye ve ilçe özel idaresi ekiplerince halat bağlanıp iş makinesiyle çekilerek kurtarıldı.
Doğu Anadolu Bölgesinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Iğdır ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar diğer yerlerde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden orta ve kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

‘Kuvvetli rüzgâr uyarısı’
Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

‘Kardan yolda kalan araçlar jandarma ve özel idaresi ekiplerince kurtarıldı’
Kar ve tipinin yoğun şekilde etkili olduğu Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Dumanlı Tabiat Parkına giden vatandaşlar geri dönüş yolunda mahsur kaldı. 4x4 araçlarla kara saplanıp mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma, belediye ve ilçe özel idaresi ekipleri yetişti. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı güzergâhta kara saplanan araçlar halat yardımıyla iş makineleriyle çekilerek kurtarıldı.
Refahiye İlçe Özel İdaresi Müdürü Sezai Bayram, “Kışın bu güzergâhta oldukça yoğun kar oluyor. Zaman zaman yolda mahsur kalanların yardımına yetişiyoruz. Kardan kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış şartları ağır” dedi.

‘ErzincanSivas kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor’
ErzincanSivas kara yolunda etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Kara yolundaki Kızıldağ Geçidi'nde sabah saatlerinde etkisini artıran kar, tipi ve buzlanma yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar ilerleyemeyip yolda kaldı. Bu nedenle trafik polisleri, kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin de düştüğü söz konusu yolda, tır, çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.
Ekipler, yolun hem Erzincan'ın Refahiye ilçesi hem de Sivas'ın İmranlı ilçesi kesiminde ağır tonajlı araçları, yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana alındı. Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek. Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kar lastiği ve zinciri olan otomobil ve hafif ticari araçların geçişlerine izin veriliyor. Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması da devam ediyor.

‘Kardan kapanan ErzincanTunceli kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı’
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan ErzincanTunceli kara yolunun, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Karla mücadele ekipleri, kara yolunda yoğun çalışma yürütürken tipi devam etmekte. Bu güzergâhı kullanacak araç sürücülerinin yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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