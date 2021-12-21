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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardan mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

İHA

Kardan mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

Erzincan’da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağan kar nedeniyle yolda kalan servis minibüsündeki öğrenciler, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışına bağlı Çayırlı ilçesi Doğanyuva köyü Kavaklı mezrasında içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsü yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızlıca ulaşan ekipler, burada bulunan öğrencileri ekip arabasına alarak ilçede bulunan okullarına bıraktı. Duyarlı davranış sonrası memnun olan öğrenci ve öğretmenler jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.
Öte yandan Çayırlı Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Köy yollarımızın ulaşıma açılması için ilçe özel idaresinin karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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