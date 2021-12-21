Erzincan'da minik izciler 112 Acil Çağrı Merkezini gezdi

Erzincanlı minik izcilerden Ziya Gökalp Yavru Kurt Kümesi ile Müşir Zeki Paşa Oğuz Oymağı 112 Acil Çağrı Merkezine gezi düzenlendi.

Çağrı merkezine giden minik izcilerin burada ki gezisi iki aşamada gerçekleşti. 112 yönetimi tarafından sevgiyle karşılanan izciler, her birimden farklı bilgiler edindi. İzciler, Emniyet güçleri, Jandarma, AFAD, Orman Koruma, İtfaiye ve Sağlık birimlerinin, acil durumlara yaklaşımını öğrendi. Gezi sırasında deneme arama yapıldı. Her acil durumda 112'nin aranması gerektiğiyle ilgili sinevizyon gösterisi izlendi. İşlerin ne kadar hızlı koordine edildiği minik izciler tarafından gözlemlendi.

Düzenlenen gezide Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İl izci Sorumlusu Ahmet Ateş ile birlikte Öğretmen İzci Liderleri Gülşah Şentürk, Metin Bahar ve Tolga Naldan, öğrencilere eşlik etti.

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