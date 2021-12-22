Erzincan’da 13 köy yolu ulaşıma kapalı

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Erzincan’da kar yağışı sebebiyle 13 köy yolu ulaşıma kapalı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı'da 5, Tercan'da 7 ve Kemah’ta 1 olmak üzere 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri greyder, kepçe, bıçaklı kamyonlarla kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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