Baro Başkanı Aktürk: “Sarıkamış, bir fedakârlık ve kahramanlık örneğidir”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Sarıkamış, bir fedakârlık ve kahramanlık örneğidir” dedi.

Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birinci Dünya Savaşı’nın en zor safhalarından biri olan Sarıkamış’ta, 90 bin askerimiz donarak inançları ve vatanları uğruna canlarını seve seve feda etti. 107 yıl önce bugün Sarıkamış’ta Şehit düşen askerlerimizin bu eşsiz yiğitlik destanı, büyük bir fedakârlık ve kahramanlık örneği olmanın yanında, gelecek kuşaklar için de birlik ve kardeşlik örneğidir. Bizler, Sarıkamış Şehitlerimizin bu fedakârlığını asla ve asla unutmayacak, şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri değerleri her zaman koruyup ve yaşatacağız.

Sarıkamış Harekâtı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu harekât, Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu ve canını seve seve verebileceğini bir kez daha göstermiştir.

Memleketin dört bir yanından gelen bu kahraman askerlerimiz olabilecek en zor koşullarla karşı karşıya kalmalarına rağmen tereddüt etmeden vatan için mücadele etmişlerdir. Bizlerde bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti ile bu fedakârlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için her koşulda çalışmaya devam ediyoruz.

Sarıkamış’ta ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, şükran ve minnetle anıyoruz.”

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