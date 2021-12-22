Çimen göreve iade edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimen, görevine geri döndü.

Erzincan’da yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alınan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Çimen, soruşturmanın tamamlanmasıyla görevine iade edildi.

Yaşanan hadise sonrası Erzincan’a gönderilen 3 müfettiş incelemelerini tamamlayarak raporlarını bakanlığa sundu. Soruşturma kapsamında sunulan rapora istinaden Başhekim Çimen, görevine iade edildi. Başhekim Çimen bugün yeniden görev başı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.