Erzincan'da kara saplanan otomobil ve kamyondakiler 2,5 saatte kurtarıldı 

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ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´ın Çayırlı ilçesinde, otomobil ve kamyonları kara saplanınca bölgede mahsur kalanlar, AFAD ve jandarma ekiplerinin 2,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Çayırlı ilçesi Mecidiyeköy mevkisinde seyir halindeki otomobil ile kamyon, yolda kayarak, kara saplandı. Uzun uğraşlara rağmen araçlarını kardan çıkaramayanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2,5 saat süren çalışma sonucu araçları saplandığı kardan çıkarıp, lastiklerine zincir takarak, mahsur kalanların bölgeden çıkabilmesini sağladı. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Çayırlı

2021-12-22 16:06:29



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