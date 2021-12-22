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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun Üniversitesi öğrencileri Erzincan’da bulunan kan analiz laboratuvarını inceledi

İHA

Giresun Üniversitesi öğrencileri Erzincan’da bulunan kan analiz laboratuvarını inceledi

Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri Erzincan'da hizmet veren kan analiz laboratuvarını inceleyerek bilgi aldı.
Erzincan’da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) tarafından hayvan hastalıklarının teşhisi ve ilaç kullanımının daha etkili olması amacıyla KUDAKA’ya sunduğu projenin onaylanmasıyla kurulumu gerçekleştirilen ‘Kan Analiz Merkezi’ Erzincan’da ve çevre illerde yoğun ilgiyle karşılanıyor. Brucella, tüberküloz, enfeksiyon hastalıkları, buzağı ishalleri, mastitis (meme hastalığı) gibi daha birçok hastalığın teşhisinde yetiştiriciye bilgi verecek olan Kan Analiz Merkezi Erzincan ve Doğu Anadolu’da bulunan çevre illere hizmet veriyor. Bu kapsamda Giresun Üniversitesinde Laborant ve Veteriner Sağlık Programında öğrenim gören 45 öğrenci hocaları eşliğinde kan analiz laboratuvarını ziyaret ederek DSYB’de görevli Veteriner Hekim Mesut Özdemir’den merkez ve işleyiş hakkında bilgiler hakkında bilgiler aldı. Teorik olarak bilinse de pratik olarak yerinde görmenin eğitimleri açısından önemli olduğunu kaydeden öğrenciler, kurulan laboratuvarın daha da çeşitlenmesinin ve çevre illere de yayılmasının gerektiğini vurguladı.

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