Erzincan’da mesleki faaliyetler programı kapsamında düzenlenen yarışmaların il finali gerçekleşti

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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 20212022 öğretim yılı mesleki faaliyetler programı kapsamında Erzincan Anadolu İmam Hatip Liseleri erkek öğrenciler arası Genç Sadâ, Genç Muhafızlar, genç Bilaller, Genç Hatipler yarışmalarının il finali yapıldı.

Erzincan İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen yarışmalar Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi, Refahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Üzümlü Şehit Adem Akpınar Lisesi arasında gerçekleşti.

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır’ın jüri başkanlığını yaptığı yarışmada kurul üyeleri İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçınkaya, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mansur Yayla, 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman Çiçek, Camii Kebir İmam Hatibi Erdoğan Seren jüri koltuğuna oturdu.

Genç Sada Kur’anı Kerim’i güzel okuma yarışmasında 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Delioğlu, Genç Hatipler Hutbe Okuma yarışmasında Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülkerim Tural, Genç Bilaller güzel ezan okuma yarışmasında Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Emin Kocatürk, Genç Muhafızlar Hafızlık yarışmasında 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Yusuf Çınar il birincisi oldu.

Düzenlenen yarışmalar ile ilgili konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Hizmetleri Öğretim Birimi Şube Müdürü Fikret Ayaz, yarışmada birinci olan öğrencilerin ileride yapılacak olan yarışmalarda Erzincan’ı temsil edeceğini belirtti. Ayaz, “Genç Sada Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Birinciliği Yarışması Erzincan’da, Genç Bilaller Güzel Ezan Okuma Yarışması Bölge Birinciliği Iğdır’da, Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Bölge Birinciliği Yarışması Erzurum’da ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Bölge Birinciliği yarışması Ağrı ilimizde yapılacak” ifadelerini kullandı.

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