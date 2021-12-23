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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Proje yazma atölye eğitimleri çalışması tamamlandı

İHA

Proje yazma atölye eğitimleri çalışması tamamlandı

Erzincan'da 3 gün boyunca süren proje yazma atölye eğitimleri tamamlandı.
Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kültür Salonunda gerçekleştirilen çalışmaya il merkezinden 62, ilçe okullarından ise 50 olmak üzere toplamda 112 öğretmen, 6 farklı atölyede 18 saat eğitime tabi tutuldu.
Eğitimin son gününde ilgili atölyeleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Bugün itibariyle süreç iyileştirme çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Hibe destek programlarına yönelik bu yıl da ilimizi en üst sıralarda göreceğimize ben yürekten inanıyorum. Bu eğitimin başta geleceğimizin teminatı öğrencilere, ardından siz kıymetli öğretmenlerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, Erzincan Akademi kapsamındaki başka eğitim seminerlerinde buluşmak ümidiyle sizleri ilgili eğitimin yaygınlaştırılması için okullarınıza gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.
Eğitime İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ü yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Erol, Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökmen Güler, ArGe Birimi İl Koordinatörü Adnan Fırat, 12 uzman eğitmen ve merkeze bağlı okullarda görev yapan 62 okul ile proje sorumlusu katılım sağladı.
Eğitime ilişkin yapılan atölye eğitimlerinin ardından eğitim seminerine katılan 62 öğretmene katılım belgesi verildi.

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