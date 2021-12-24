Kızılay tiyatrosu Tercan’da minik öğrencilerle buluştu.

Genç Kızılay Erzincan ekibi, Kızılay tiyatrosu projesi kapsamında Tercan’da öğrencilerle bir araya gelerek çalışmalarını öğrencilere oynadıkları kısa oyunlarla anlatmaya çalıştılar.

Kızılay tiyatrosundan Sevnur Karakaya, 2020 yılında Türk Kızılay Genel Merkezimiz gönüllü projeleri hibe programları kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında bulunan başta Genç Kızılay teşkilatları olmak üzere gençlere yönelik bir proje çağrısında bulundu.

Bu çağrı neticesinde Türkiye genelinde 12 proje kabul edilmiş olup, bu projelerde eğitim, afet, tarım, geri dönüşüm ve kültür sanat alanlarında olmuştur. Genç Kızılay Erzincan teşkilatı olarak bizde kültür sanat alanında yazmış olduğumuz Kızılay tiyatrosu seninle projemiz ile Kızılay bilinci, çevre bilinci ve afet bilinci konularının dâhil olduğu bir tiyatro gösterisi hazırladık. Bu tiyatro merkez ilçe dâhil 9 ilçemizdeki ilkokullarda sergileyerek toplumumuzda bulunmasını arzu ettiğimiz davranış şekillerini gençlerimize aşılamak hususunda katkı sunmayı amaçlamaktayız.

Genç Kızılay Erzincan olarak Kızılay aracılığı ile tek seferde birçok insanı değiştirerek geliştirebilecek olan tiyatroyla tanışmalarını sağlamak istedik. Ayrıca bu tiyatro ile: Kızılay’ın hayatımızdaki yeri, Kızılay’ın faaliyetleri, Kızılay gençlerinin dayanışması ve işbirliği ile bir nevi eğitsel mesajlar verecek böylelikle de Kızılay’ın hedeflerinden biri olan “Her evde en az bir Kızılaycı var olacaktır.” Vizyonuna erişmiş olacağız. dedi.

Genç Kızılay proje ve fon sorumlusu Ahmed Karagöz’de yaptığı açıklamada, “Arkadaşım olan üniversite proje ve fon sorumlumuz Şerife Kaya ile birlikte bu projeyi yürütmekteyiz. 2020 yılında Türk Kızılay Genel merkezimiz gönüllü projeleri hibe programları kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında bulunan başta genç Kızılay teşkilatlarına olmak üzere gençlere yönelik bir proje çağrısında bulundu.

Bu çağrı neticesinde Türkiye genelinde 12 proje kabul edilmiş olup; bu projeler eğitim, afet, tarım geri dönüşüm ve kültür sanat alanlarında olmuştur. Genç Kızılay Erzincan teşkilatı olarak biz de kültür sanat alanında yazmış olduğumuz Kızılay Tiyatrosu Seninle projemiz ile Kızılay bilinci, çevre bilinci ve afet bilinci konularının dahil olduğu bir tiyatro gösterisi hazırladık.

Bu tiyatroyu merkez ilçe dahil 9 ilçemizdeki ilk okullarda sergileyerek toplumumuzda bulunmasını arzu ettiğimiz davranış şekillerini gençlerimize aşılamak hususunda katkı sunmayı amaçlamaktayız. Genç Kızılay Erzincan olarak Kızılay aracılığı ile tek seferde birçok insanı değiştirip geliştirebilecek olan tiyatroyla tanışmalarını sağlamak istedik

Ayrıca bu tiyatro ile; Kızılay’ın hayatımızdaki yeri, Kızılay’ın faaliyetleri, Kızılay gençlerinin dayanışması ve işbirliği ile bir nevi eğitsel mesajlar verecek böylelikle de Kızılay’ın hedeflerinden biri olan “Her evde en az bir Kızılaycı var olacaktır.” vizyonuna erişmiş olacağız. Proje boyunca emek ve gayretlerinden ötürü başta gönüllü arkadaşlarım olmak üzere, Genç Kızılay yönetim ekibine ve destekçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Mamahatun 17 Şubat İlkokulu salonunda gerçekleşen programa öğrenciler idareciler ve öğretmenler katıldı.

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