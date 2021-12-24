Emekli Albay Güler “Kafkas İslam Ordusu” adlı konferans verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli Albay Güler “Kafkas İslam Ordusu” adlı konferans verdi

İHA

Emekli Albay Güler “Kafkas İslam Ordusu” adlı konferans verdi

EBYÜ 15. yıl etkinlikleri kapsamında Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi katkılarıyla Emekli Albay Araştırmacı Yazar Atilla Güler tarafından “Kafkas İslam Ordusu” adlı konferans verildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın başlayan konferansta Üniversite Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin, uygulama ve araştırma merkezi hakkında katılımcıları bilgilendirerek, “Merkezimiz kuruluş amacına uygun olarak, toplumsal tarih bilincinin güçlenmesini amaçlamaktadır. Anadolu’da bir Dünya Üniversitesi özlüksüyle evrensel ve manevi değerler ile yoğurup, öğrencilerimizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirirken tarihi ve değerleri konusunda donanımlı bireyler haline getirmek en büyük amacımızdır” ifadelerini kullandı.
Konferansın konuşmacı olan Atilla Güler, Kafkas İslam Ordusu Harekâtının sadece o dönemde siyasi ve askeri görevleri getirmesi için icra edilmiş bir askeri harekat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Kafkas Ordusu’nun o bölgede icra ettiği askeri harekat, bu uğurda akıtılan kanlar, yürütülen siyasi çabalar bugün farklı topraklarda yaşayan kahraman Türk Milleti’nin 103 yıldan beri birbirinden kopmayan sonsuza kadar devam edeceğini bütün dünyaya ilan ettiren, kardeşliğin temel harcı ve sönmeyecek ateşi olacağı inancındayım” şeklinde konuştu.
Kafkas İslam Ordusu’na ulaşana kadar siyasi gelişmelere değinen Güler, Kafkasya Bölgesinin tarihi ve stratejik önemi, Berlin Konferansı ve Kafkasya’da yaşanan gelişmeler, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Kafkasya, Bolşevik İhtilali ve sonrasında Kafkasya, Kafkas İslam Kolordusunun kuruluşu ve nedeni, Kafkas İslam Kolordusunun muharebeleri, Kuzey Kafkas Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi ve yaşanan gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Program sonunda Rektör Levent, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türkiye Cumhuriyetinin Karadağ ve Suşa’ da yapmış olduklarının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşılmasına vesile olan Güler’e tarihe ve günümüze ışık tutan bilgilerinden dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.
Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihat Özgenel, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da 11 ayda 102 şirket kuruldu
YEREL HABERLER Erzincan’da 11 ayda 102 şirket kuruldu
Refahiye İlkokulu’ndan “özel çocuklara özel sınıf”
YEREL HABERLER Refahiye İlkokulu’ndan “özel çocuklara özel sınıf”
Kızılay tiyatrosu Tercan’da minik öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kızılay tiyatrosu Tercan’da minik öğrencilerle ...
Proje yazma atölye eğitimleri çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Proje yazma atölye eğitimleri çalışması tamamlandı
“Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projesinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER “Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projesinin ...
Erzincan’da Genç Sadâ, Genç Muhafızlar, Genç Bilaller, Genç Hatipler il finali yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Genç Sadâ, Genç Muhafızlar, Genç ...
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi sezona hazır
YEREL HABERLER Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor Ergan Dağı ...
Doğu Anadolu buz kesti
YEREL HABERLER Doğu Anadolu buz kesti
Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi
Erzincan’da mesleki faaliyetler programı kapsamında düzenlenen yarışmaların il finali gerçekleşti
YEREL HABERLER Erzincan’da mesleki faaliyetler programı kapsamında ...
Giresun Üniversitesi öğrencileri Erzincan’da bulunan kan analiz laboratuvarını inceledi
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesi öğrencileri Erzincan’da bulunan ...
Erzincan'da kara saplanan otomobil ve kamyondakiler 2,5 saatte kurtarıldı 
YEREL HABERLER Erzincan'da kara saplanan otomobil ve ...
Erzincan'da kara saplanan otomobil ve kamyondakiler 2,5 saatte kurtarıldı 
YEREL HABERLER Erzincan'da kara saplanan otomobil ve ...
Erzincan'da kara saplanan otomobil ve kamyondakiler 2,5 saatte kurtarıldı 
YEREL HABERLER Erzincan'da kara saplanan otomobil ve ...
Erzincan'da kara saplanan otomobil ve kamyondakiler 2,5 saatte kurtarıldı 
YEREL HABERLER Erzincan'da kara saplanan otomobil ve ...
Aracı kara saplanan vatandaşları AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Aracı kara saplanan vatandaşları AFAD kurtardı
Çimen göreve iade edildi
YEREL HABERLER Çimen göreve iade edildi
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 122 oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 122 ...
Baro Başkanı Aktürk: “Sarıkamış, bir fedakârlık ve kahramanlık örneğidir”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “Sarıkamış, bir fedakârlık ve ...
Erzincan’da 13 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Erzincan’da 13 köy yolu ulaşıma kapalı
Kış aylarında giyilen kalın kıyafetler hastalığa neden oluyor
YEREL HABERLER Kış aylarında giyilen kalın kıyafetler hastalığa ...
Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim” uygulaması
YEREL HABERLER Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim” uygulaması
2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde kar ve tipiden ulaşım ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde kar ve tipiden ulaşım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.