112 personelinden gerçeği aratmayan tatbikat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

112 personelinden gerçeği aratmayan tatbikat

İHA

112 personelinden gerçeği aratmayan tatbikat

Erzincan’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından yapılan, trafik kazasına müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine kaza esnasında tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin eğitmenliğinde tatbikat yapılarak anlatıldı. Yapılan triaj eğitim tatbikatında senaryo gereği, iki aracın çarpışması sonucu ölü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirilen trafik kazasında, olay yerine ulaşan ekiplerin yaralılara müdahalesi ve hastaneye sevkleri canlandırıldı. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin de katıldığı tatbikatta ekiplerin hızı, yaralılara uyguladıkları ilk müdahaleleri değerlendirmeye alındı. Kazada yaralı vatandaşları canlandıran öğrencilerin ise senaryoya kendilerini fazla kaptırıp adeta gerçek gibi oynamaları büyük beğeni topladı. 112 ekiplerinin ise uyum ve koordinasyon içerisinde kazazedelere yaptıkları müdahaleleri takdir edildi.
Tatbikata katılan öğrenciler derslerde aldıkları teorik eğitimleri pratikte nasıl uygulanması gerektiğini ve sahada karşılaşabilecekleri tüm durumları görürken, 112 personeli de bilgilerini tazeledi. Ayrıca olaylarda ilk müdahalede neler yapması gerektiği gösteren 112 Acil Sağlık ekiplerinin, maket insan üzerinde uygulamalı ilk yardım müdahalelerini de öğrenciler takip etti.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, yapılan eğitimin Türkiye’de ilk olduğunu söyleyerek, “Acil Sağlık Hizmetlerinde hizmet kalitesinin en iyi seviyede olması ve hizmet kalitesini artırmak için uyguladığımız eğitim modüllerinin bir tanesini şu anda eğitimimizi birlikte değerlendirdik. İlimizde tüm modül eğitimleri uygulanıyor. Burada da temel eğitim modülünde ki triaj uygulamasının uygulamalı olarak eğitimini gördük. Arkasında da simülasyon maketleri üzerinde bir kalp krizi durumunda olması gereken senaryoda eğitici arkadaşların gözetiminde kursiyer arkadaşlar tarafından bu eğitimin verilmesini pratik olarak gördük. Triaj acil sağlık hizmetinde çok önemli. Triaj, çoklu kazalarda hastalığın ya da kaza esnasından sonra oluşmuş hasarın hastalara göre sınıflandırmaktır. Aciliyetine göre sınıflandırmaktır. Burada da Türkiye’de bir ilk olarak bu eğitimlerin uygulamasını bizim eğitim modüllerinde birlikte görmüş olduk” dedi.
Sağlık Hizmetleri Başkanı Yasin Bilgin ise çoklu trafik kazalarında yaşadığımız sıkıntıları minimuma indirmek amacıyla yapılan bir tatbikat olduğunu belirterek, “Özellikle çoklu kazalarımızda trafik kazalarında yaşadığımız sıkıntıları minimuma indirmek amacımız. Bunun için çoklu yaralanmalar da uyguladığımı triajımız var. Start triajı olarak uyguladığımız bir triaj. Buradaki amaç kazazedelerimizin en hızlı bir şekilde müdahalesinin yapılıp, en doğru şekilde müdahalesinin yapılıp uygulamaların yapılıp zamanında en uygun hastaneye naklinin yapılması için yapılan bir triajdır. Bunu da eğitimlerimiz içerisinde uygulamalı olarak yapmaya çalıştık” diye konuştu.
112 Başhekimi Hüseyin Güven de, “Erzincan’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak tarafımıza düşen acil çağrılara yardım için buradayız. Zaten belli bir kalitede ve standartta olan çalışanlarımız burada bu eğitimlerimizle daha kaliteli ve iyi bir hizmet vermek için eğitim alıyorlar. Olay yerinde 10 yaralı vardı. Arkadaşlarımız yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah triaj uygulaması ile acil durum ihtiyacı olan hastaları belirleyip ilk önce acil durum gereken vakaları hastaneye naklettiler” ifadelerini kullandı.
Tatbikata kazazede olarak katılan ve rolünü iyi yapan İlk ve Acil Yardım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sedanur Yılmaz ise konuşmasında, “Aldığımız bu eğitimin hem bize hem de 112 olarak Erzincan iline katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda 112 eğitim birimine bu eğitimlere bizi dahil ettikleri ve böyle bir program uyguladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Abdurrahim Topuz da, “Burada bugün yaptığımız triaj eğitimi ile sahada nasıl bir vakalarla karşılaştığımızda hangi kodlarla nasıl bir müdahale gerçekleştirilir bunu uygulamalı bir şekilde gördük. Bize bu hizmeti sundukları için eğitmenlerimize teşekkürlerimiz sunuyoruz” diye konuştu.
Acil Sağlık Hizmetleri bölümü 2. sınıf öğrencisi Taha Yasin Önder de “Burada yapılan triaj eğitimi okulda aldığımız eğitimin yanı sıra sahada göreceklerimiz konusunda, stajda öğreneceklerimiz konusunda bize ekstra katkı sağlıyor. Bu konuda herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Son olarak eğitim hakkında açıklama yapan, 112’de Paramedik Eğitmen olarak görevli Semra Gazi ise, “Çok uzun zamandır bu eğitimleri yapmayı planladık ve 2021 Aralık ayında bu eğitimlere başladık. Bu eğitimlerin ilki temel eğitim modülü. Sahaya başlayacak arkadaşları tam donanımlı olarak yetiştirmek amacıyla bu eğitimi veriyoruz. Burada da bu eğitimin triaj etabını yaptık. Triajda da acil hastalara daha çok yaşam şansı vermek için sınıflandırma işlemini gördük. Öğrenci arkadaşları kullandık. Daha sonra yukarıda da arrest yönetimi gördük. Bunun haricinde başka eğitimlerimiz uygulamalarımız da oldu. 5 gün boyunca yarın da son günü. Amaç burada Erzincan’daki hastaların daha kaliteli bir hizmet alabilmeleri için eğitim ayağını tamamlamak için buradayız. Bunun da ilk ayağını yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Albay Güler “Kafkas İslam Ordusu” adlı konferans verdi
YEREL HABERLER Emekli Albay Güler “Kafkas İslam Ordusu” adlı ...
Erzincan’da 11 ayda 102 şirket kuruldu
YEREL HABERLER Erzincan’da 11 ayda 102 şirket kuruldu
Refahiye İlkokulu’ndan “özel çocuklara özel sınıf”
YEREL HABERLER Refahiye İlkokulu’ndan “özel çocuklara özel sınıf”
Kızılay tiyatrosu Tercan’da minik öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kızılay tiyatrosu Tercan’da minik öğrencilerle ...
Proje yazma atölye eğitimleri çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Proje yazma atölye eğitimleri çalışması tamamlandı
“Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projesinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER “Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projesinin ...
Erzincan’da Genç Sadâ, Genç Muhafızlar, Genç Bilaller, Genç Hatipler il finali yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Genç Sadâ, Genç Muhafızlar, Genç ...
Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi sezona hazır
YEREL HABERLER Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü mest ediyor Ergan Dağı ...
Doğu Anadolu buz kesti
YEREL HABERLER Doğu Anadolu buz kesti
Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi
Erzincan’da mesleki faaliyetler programı kapsamında düzenlenen yarışmaların il finali gerçekleşti
YEREL HABERLER Erzincan’da mesleki faaliyetler programı kapsamında ...
Giresun Üniversitesi öğrencileri Erzincan’da bulunan kan analiz laboratuvarını inceledi
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesi öğrencileri Erzincan’da bulunan ...
Erzincan'da kara saplanan otomobil ve kamyondakiler 2,5 saatte kurtarıldı 
YEREL HABERLER Erzincan'da kara saplanan otomobil ve ...
Erzincan'da kara saplanan otomobil ve kamyondakiler 2,5 saatte kurtarıldı 
YEREL HABERLER Erzincan'da kara saplanan otomobil ve ...
Erzincan'da kara saplanan otomobil ve kamyondakiler 2,5 saatte kurtarıldı 
YEREL HABERLER Erzincan'da kara saplanan otomobil ve ...
Erzincan'da kara saplanan otomobil ve kamyondakiler 2,5 saatte kurtarıldı 
YEREL HABERLER Erzincan'da kara saplanan otomobil ve ...
Aracı kara saplanan vatandaşları AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Aracı kara saplanan vatandaşları AFAD kurtardı
Çimen göreve iade edildi
YEREL HABERLER Çimen göreve iade edildi
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 122 oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 122 ...
Baro Başkanı Aktürk: “Sarıkamış, bir fedakârlık ve kahramanlık örneğidir”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “Sarıkamış, bir fedakârlık ve ...
Erzincan’da 13 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Erzincan’da 13 köy yolu ulaşıma kapalı
Kış aylarında giyilen kalın kıyafetler hastalığa neden oluyor
YEREL HABERLER Kış aylarında giyilen kalın kıyafetler hastalığa ...
Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim” uygulaması
YEREL HABERLER Erzincan polisinden "Güvenli Eğitim” uygulaması
2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde kar ve tipiden ulaşım ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER 2190 rakımlı Kızıldağ geçidinde kar ve tipiden ulaşım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.