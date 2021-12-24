112 personelinden gerçeği aratmayan tatbikat

Erzincan’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından yapılan, trafik kazasına müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine kaza esnasında tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin eğitmenliğinde tatbikat yapılarak anlatıldı. Yapılan triaj eğitim tatbikatında senaryo gereği, iki aracın çarpışması sonucu ölü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirilen trafik kazasında, olay yerine ulaşan ekiplerin yaralılara müdahalesi ve hastaneye sevkleri canlandırıldı. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin de katıldığı tatbikatta ekiplerin hızı, yaralılara uyguladıkları ilk müdahaleleri değerlendirmeye alındı. Kazada yaralı vatandaşları canlandıran öğrencilerin ise senaryoya kendilerini fazla kaptırıp adeta gerçek gibi oynamaları büyük beğeni topladı. 112 ekiplerinin ise uyum ve koordinasyon içerisinde kazazedelere yaptıkları müdahaleleri takdir edildi.

Tatbikata katılan öğrenciler derslerde aldıkları teorik eğitimleri pratikte nasıl uygulanması gerektiğini ve sahada karşılaşabilecekleri tüm durumları görürken, 112 personeli de bilgilerini tazeledi. Ayrıca olaylarda ilk müdahalede neler yapması gerektiği gösteren 112 Acil Sağlık ekiplerinin, maket insan üzerinde uygulamalı ilk yardım müdahalelerini de öğrenciler takip etti.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, yapılan eğitimin Türkiye’de ilk olduğunu söyleyerek, “Acil Sağlık Hizmetlerinde hizmet kalitesinin en iyi seviyede olması ve hizmet kalitesini artırmak için uyguladığımız eğitim modüllerinin bir tanesini şu anda eğitimimizi birlikte değerlendirdik. İlimizde tüm modül eğitimleri uygulanıyor. Burada da temel eğitim modülünde ki triaj uygulamasının uygulamalı olarak eğitimini gördük. Arkasında da simülasyon maketleri üzerinde bir kalp krizi durumunda olması gereken senaryoda eğitici arkadaşların gözetiminde kursiyer arkadaşlar tarafından bu eğitimin verilmesini pratik olarak gördük. Triaj acil sağlık hizmetinde çok önemli. Triaj, çoklu kazalarda hastalığın ya da kaza esnasından sonra oluşmuş hasarın hastalara göre sınıflandırmaktır. Aciliyetine göre sınıflandırmaktır. Burada da Türkiye’de bir ilk olarak bu eğitimlerin uygulamasını bizim eğitim modüllerinde birlikte görmüş olduk” dedi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Yasin Bilgin ise çoklu trafik kazalarında yaşadığımız sıkıntıları minimuma indirmek amacıyla yapılan bir tatbikat olduğunu belirterek, “Özellikle çoklu kazalarımızda trafik kazalarında yaşadığımız sıkıntıları minimuma indirmek amacımız. Bunun için çoklu yaralanmalar da uyguladığımı triajımız var. Start triajı olarak uyguladığımız bir triaj. Buradaki amaç kazazedelerimizin en hızlı bir şekilde müdahalesinin yapılıp, en doğru şekilde müdahalesinin yapılıp uygulamaların yapılıp zamanında en uygun hastaneye naklinin yapılması için yapılan bir triajdır. Bunu da eğitimlerimiz içerisinde uygulamalı olarak yapmaya çalıştık” diye konuştu.

112 Başhekimi Hüseyin Güven de, “Erzincan’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak tarafımıza düşen acil çağrılara yardım için buradayız. Zaten belli bir kalitede ve standartta olan çalışanlarımız burada bu eğitimlerimizle daha kaliteli ve iyi bir hizmet vermek için eğitim alıyorlar. Olay yerinde 10 yaralı vardı. Arkadaşlarımız yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah triaj uygulaması ile acil durum ihtiyacı olan hastaları belirleyip ilk önce acil durum gereken vakaları hastaneye naklettiler” ifadelerini kullandı.

Tatbikata kazazede olarak katılan ve rolünü iyi yapan İlk ve Acil Yardım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sedanur Yılmaz ise konuşmasında, “Aldığımız bu eğitimin hem bize hem de 112 olarak Erzincan iline katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda 112 eğitim birimine bu eğitimlere bizi dahil ettikleri ve böyle bir program uyguladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Abdurrahim Topuz da, “Burada bugün yaptığımız triaj eğitimi ile sahada nasıl bir vakalarla karşılaştığımızda hangi kodlarla nasıl bir müdahale gerçekleştirilir bunu uygulamalı bir şekilde gördük. Bize bu hizmeti sundukları için eğitmenlerimize teşekkürlerimiz sunuyoruz” diye konuştu.

Acil Sağlık Hizmetleri bölümü 2. sınıf öğrencisi Taha Yasin Önder de “Burada yapılan triaj eğitimi okulda aldığımız eğitimin yanı sıra sahada göreceklerimiz konusunda, stajda öğreneceklerimiz konusunda bize ekstra katkı sağlıyor. Bu konuda herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Son olarak eğitim hakkında açıklama yapan, 112’de Paramedik Eğitmen olarak görevli Semra Gazi ise, “Çok uzun zamandır bu eğitimleri yapmayı planladık ve 2021 Aralık ayında bu eğitimlere başladık. Bu eğitimlerin ilki temel eğitim modülü. Sahaya başlayacak arkadaşları tam donanımlı olarak yetiştirmek amacıyla bu eğitimi veriyoruz. Burada da bu eğitimin triaj etabını yaptık. Triajda da acil hastalara daha çok yaşam şansı vermek için sınıflandırma işlemini gördük. Öğrenci arkadaşları kullandık. Daha sonra yukarıda da arrest yönetimi gördük. Bunun haricinde başka eğitimlerimiz uygulamalarımız da oldu. 5 gün boyunca yarın da son günü. Amaç burada Erzincan’daki hastaların daha kaliteli bir hizmet alabilmeleri için eğitim ayağını tamamlamak için buradayız. Bunun da ilk ayağını yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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