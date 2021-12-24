Sağlıkçılardan 'trafik kazası' tatbikatı



ERZİNCAN,(DHA)ERZİNCAN´da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin trafik kazası tatbikatı gerçeği aratmadı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin katıldığı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği iki otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralınının olduğu kazada, ekiplerin hızı, yaralılara uyguladıkları müdahale değerlendirildi. Eğitim tatbikatına katılan öğrenciler derslerde aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dökerken sahada karşılaşabilecekleri durumları da gördü. Tatbikatta ayrıca, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olası olaylarda ilk müdahalede neler yapması gerektiği gösterilirken, simülasyon maket üzerinde uygulamalı ilk yardım müdahaleleri de gösterildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Erkan Hirik, "Acil Sağlık Hizmetlerinde hizmet kalitesinin en iyi seviyede olması ve hizmet kalitesini artırmak için uyguladığımız eğitim modüllerinin bir tanesini birlikte değerlendirdik. İlimizde tüm modül eğitimleri uygulanıyor. Burada da temel eğitim modülündeki triajın uygulamalı olarak eğitimini gördük. Triaj, çoklu kazalarda hastalığın ya da kaza esnasından sonra oluşmuş hasarı hastalara göre sınıflandırmaktır. Yani aciliyetine göre sınıflandırmaktır. Arkasında da simülasyon maketleri üzerinde olası bir kalp krizi durumunda müdahale gösterildi. Triaj acil sağlık hizmetinde çok önemli" dedi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Yasin Bilgin, triaj eğitiminin kazalara müdahalede çok önemli olduğunu ifade ederek, "Özellikle çoklu trafik kazalarında yaşadığımız sıkıntıları minimuma indirmek amacımız. Bunun için çoklu yaralanmalarda uyguladığımız triajımız var. Buradaki amaç kazazedelerimizin en hızlı ve en doğru şekilde müdahalesinin yapılıp en uygun hastaneye naklinin yapılması. Bunu da eğitimlerimiz içerisinde uygulamalı olarak yapmaya çalıştık" diye konuştu.

10 YARALIYA MÜDAHALE

Eğitimlerle daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten 112 Başhekimi Hüseyin Güven, şunları söyledi:

"Erzincan´da 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak tarafımıza düşen acil çağrılara yardım için buradayız. Zaten belli bir kalitede ve standartta olan çalışanlarımız burada bu eğitimlerimizle daha kaliteli ve iyi bir hizmet vermek için eğitim alıyor. Olay yerinde 10 yaralı vardı. Arkadaşlarımız yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah triaj uygulaması ile acil durum ihtiyacı olan hastaları belirleyip ilk önce acil durum gereken vakaları hastaneye naklettiler."

Tatbikata katılan öğrencilerden Sedanur Yılmaz, "İlk ve acil yardım bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyim. Aldığımız bu eğitimin hem bize hem de 112 olarak Erzincan iline katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda 112 eğitim birimine bu eğitimlere bizi dahil ettikleri ve böyle bir program uyguladıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Abdurrahim Topas da, tatbikatla sahada karşılaşacakları sorunları gördüklerini söyledi.

DAHA KALİTELİ HİZMET İÇİN

Eğitimleri veren Paramedik Eğitmen Semra Gazi ise, "2021 Aralık ayında bu eğitimlere başladık. Sahaya başlayacak arkadaşları tam donanımlı olarak yetiştirmek amacıyla bu eğitimi veriyoruz. Burada da bu eğitimin triaj etabını yaptık. Triajda da acil hastalara daha çok yaşam şansı vermek için sınıflandırma işlemini gördük. Öğrenci arkadaşları kullandık. Daha sonra yukarıda da arrest yönetimi gördük. Bunun haricinde başka eğitimlerimiz uygulamalarımız da oldu. Erzincan´daki hastaların daha kaliteli bir hizmet alabilmeleri için eğitim ayağını tamamlamak için buradayız. Bunun da ilk ayağını yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez DHA

2021-12-24 11:33:12



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